Правительство выделило 1,3 млрд рублей на работу фонда «Защитники Отечества»

Уставом предусмотрено обеспечение ветеранов спецоперации необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация надомного ухода и адаптация жилья, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.