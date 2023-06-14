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Правительство выделило 1,3 млрд рублей на работу фонда «Защитники Отечества»

Ведомости

Правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы фонда помощи участникам спецоперации «Защитники Отечества» в этом году. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Контроль за целевым использованием средств будет осуществлять Минтруд. Ведомство должно будет представить доклад до 1 февраля 2024 г.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». О его создании глава государства объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

11 мая правительство России утвердило устав фонда. Основной целью и задачей фонда называется комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом. 

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Уставом предусмотрено обеспечение ветеранов спецоперации необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация надомного ухода и адаптация жилья, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных