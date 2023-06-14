Правительство выделило 1,3 млрд рублей на работу фонда «Защитники Отечества»
Правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы фонда помощи участникам спецоперации «Защитники Отечества» в этом году. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Контроль за целевым использованием средств будет осуществлять Минтруд. Ведомство должно будет представить доклад до 1 февраля 2024 г.
11 мая правительство России утвердило устав фонда. Основной целью и задачей фонда называется комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом.
Уставом предусмотрено обеспечение ветеранов спецоперации необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация надомного ухода и адаптация жилья, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.