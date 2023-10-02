Путин на встрече с Меняйло указал на важность поддержки участников спецоперации

Меняйло доложил, что в республике к помощи участникам спецоперации подключились общественные объединения и органы власти, в том числе и местные. Для всех мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, получивших тяжелые ранения, создали социальные паспорта – сейчас из более 3000. За каждой семьей закрепили соцработника. С 1 июня в Северной Осетии заработал филиал фонда «Защитники Отечества». Он принял около 1100 обращений, почти все они уже реализованы. Глава республики также рассказал, что в гуманитарный центр Запорожье поставили более 1000 т всех видов гуманитарной помощи, более 1400 т воды.