Путин на встрече с Меняйло указал на важность поддержки участников спецоперации
Поддержка участников спецоперации – важнейшая тема для Кремля, страны и тех, кто находится на передовой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.
«Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание», – подчеркнул президент.
Меняйло доложил, что в республике к помощи участникам спецоперации подключились общественные объединения и органы власти, в том числе и местные. Для всех мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, получивших тяжелые ранения, создали социальные паспорта – сейчас из более 3000. За каждой семьей закрепили соцработника. С 1 июня в Северной Осетии заработал филиал фонда «Защитники Отечества». Он принял около 1100 обращений, почти все они уже реализованы. Глава республики также рассказал, что в гуманитарный центр Запорожье поставили более 1000 т всех видов гуманитарной помощи, более 1400 т воды.
О создании фонда «Защитники Отечества» Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. 3 апреля был подписан указ о его создании, 11 мая правительство утвердило устав фонда. 14 июня правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы фонда. 19 июня сообщалось, что выделенные средства распределили.