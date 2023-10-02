Газета
Политика

Путин на встрече с Меняйло указал на важность поддержки участников спецоперации

Ведомости

Поддержка участников спецоперации – важнейшая тема для Кремля, страны и тех, кто находится на передовой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.

«Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание», – подчеркнул президент.

Меняйло доложил, что в республике к помощи участникам спецоперации подключились общественные объединения и органы власти, в том числе и местные. Для всех мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, получивших тяжелые ранения, создали социальные паспорта – сейчас из более 3000. За каждой семьей закрепили соцработника. С 1 июня в Северной Осетии заработал филиал фонда «Защитники Отечества». Он принял около 1100 обращений, почти все они уже реализованы. Глава республики также рассказал, что в гуманитарный центр Запорожье поставили более 1000 т всех видов гуманитарной помощи, более 1400 т воды.

Ранее по теме: Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1,314 млрд рублей

О создании фонда «Защитники Отечества» Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. 3 апреля был подписан указ о его создании, 11 мая правительство утвердило устав фонда. 14 июня правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы фонда. 19 июня сообщалось, что выделенные средства распределили.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных