Мишустин: Россия отстаивает право на историческую справедливость
Россия отстаивает право на историческую справедливость и духовное наследие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий правительства РФ в области культуры за 2025 г.
«Президент [РФ Владимир Путин] подчеркивал, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера», – отметил он, добавив, что этих приоритетов придерживаются и награжденные (цитата по «РИА Новости»).
Культура, по словам премьер-министра, – самая надежная сила, укрепляющая общество. Мишустин подчеркнул, что приоритетом является также воспитание молодежи, которой предстоит определять будущее России.
5 ноября Путин на Совете по межнациональным отношениям заявил, что объединяющая роль русского языка и культуры – это одна из гарантий единства страны. Глава государства подчеркнул, что их «нужно беречь».