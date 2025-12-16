Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин: Россия отстаивает право на историческую справедливость

Ведомости

Россия отстаивает право на историческую справедливость и духовное наследие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий правительства РФ в области культуры за 2025 г.

«Президент [РФ Владимир Путин] подчеркивал, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера», – отметил он, добавив, что этих приоритетов придерживаются и награжденные (цитата по «РИА Новости»).

Культура, по словам премьер-министра, – самая надежная сила, укрепляющая общество. Мишустин подчеркнул, что приоритетом является также воспитание молодежи, которой предстоит определять будущее России.

5 ноября Путин на Совете по межнациональным отношениям заявил, что объединяющая роль русского языка и культуры – это одна из гарантий единства страны. Глава государства подчеркнул, что их «нужно беречь».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь