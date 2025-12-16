Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Внуково». Представитель ведомства Артем Кореняко также сообщал, что из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево» прием и отправка рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.