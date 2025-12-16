Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один – уже четвертый – украинский БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил он.
О первом сбитом БПЛА Собянин сообщил в 7:28 мск, о втором – в 8:25 мск, а сообщение о третьем дроне поступило в 12:56 мск.
Для обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Внуково». Представитель ведомства Артем Кореняко также сообщал, что из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево» прием и отправка рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.
Кроме того, Росавиация вводила аналогичные меры в воздушных гаванях Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»).