Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала Национального центра «Россия»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с открытием Национального центра «Россия». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву можете гордиться многими поколениями своих земляков, которые осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, возводили города и поселки, объекты транспортной и социальной инфраструктуры», – говорится в тексте.

Президент отметил производственный, технологический, кадровый потенциал региона, в котором уделяется приоритетное внимание сбережению самобытных обычаев и традиций коренных народов Севера. Путин уверен, что филиал центра станет востребованной площадкой для организации деловых и творческих встреч, дружеского общения жителей и гостей ХМАО.

Во время церемонии открытия приветствие зачитал первый замруководителя администрации президента, председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко. Он также поздравил югорчан с с торжественным событием.

15 декабря Путин поздравил жителей Красноярска с открытием филиала Национального центра «Россия». Он также рассказал, что экспозиция в Красноярске посвящена итогам реализации программ в науке и образовании, культурной и туристической сферах, здравоохранении и спорте.

