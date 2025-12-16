Лидеры ЕС создали международный орган для оценки ущерба от конфликта на Украине
Лидеры Европейского союза подписали договор о создании международного органа по возмещению ущерба, нанесенного Украине в ходе конфликта. Об этом сообщает корреспондент The Guardian на заседании Совета Европы.
Отмечается, что эта комиссия будет оценивать и принимать решения о выплатах компенсаций Украине.
19 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва даст жесткий ответ на создание в Совете Европы международной комиссии, которая займется взысканием «компенсаций» с России в контексте ситуации вокруг Украины.