Лидеры ЕС создали международный орган для оценки ущерба от конфликта на Украине

Ведомости

Лидеры Европейского союза подписали договор о создании международного органа по возмещению ущерба, нанесенного Украине в ходе конфликта. Об этом сообщает корреспондент The Guardian на заседании Совета Европы.

Отмечается, что эта комиссия будет оценивать и принимать решения о выплатах компенсаций Украине.

19 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва даст жесткий ответ на создание в Совете Европы международной комиссии, которая займется взысканием «компенсаций» с России в контексте ситуации вокруг Украины. 

