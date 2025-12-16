Госдума ужесточила наказание за дезертирство освобожденных заключенных

Закон предусматривает ответственность за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку без уважительных причин на службу. В случае неявки продолжительностью свыше двух, но не более 10 суток проект подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. При отсутствии более 10 суток, но не более одного месяца предусмотрено заключение до восьми лет. Отсутствие свыше одного месяца будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.