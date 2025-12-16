Госдума ужесточила наказание за дезертирство освобожденных заключенных
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобожденных условно. Это следует из думской электронной базы.
Закон предусматривает ответственность за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку без уважительных причин на службу. В случае неявки продолжительностью свыше двух, но не более 10 суток проект подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. При отсутствии более 10 суток, но не более одного месяца предусмотрено заключение до восьми лет. Отсутствие свыше одного месяца будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.
Кроме того, за дезертирство с использованием оружия или группой лиц наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до 12 лет. За уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, причинения себе повреждений, подлога документов и прочего наказание составит до 12 лет лишения свободы.
Наказание последует в случае, если правонарушение совершит военнослужащий, проходящий службу по призыву или контракту, во время мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта или боевых действий.
С инициативой выступило правительство в сентябре. Далее закон рассмотрит Совет Федерации.