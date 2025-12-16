Илон Маск начал финансировать республиканцев перед выборами 2026 года
Предприниматель Илон Маск начал финансировать избирательные кампании республиканской партии США в палату представителей и сенат на промежуточных выборах 2026 г. Это свидетельствует о восстановлении его отношений с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта в начале года, сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, бизнесмен уже перечислил крупные суммы в поддержку республиканцев и намерен продолжать финансирование на протяжении всего избирательного цикла 2026 г. Точные размеры пожертвований станут известны после публикации официальных отчетов о финансировании кампаний в следующем месяце.
Поддержка Маска может сыграть заметную роль для республиканской партии, которая стремится сохранить контроль над конгрессом и не допустить реванша демократов, прежде всего в палате представителей. В ходе кампании 2024 г. Маск стал крупнейшим донором, пожертвовав около $291,5 млн, преимущественно на поддержку переизбрания Трампа.
Новые пожертвования последовали после неформальных контактов Маска с представителями администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Источники Axios отмечают, что Маск отказался от идеи создания третьей партии и теперь действует как традиционный крупный спонсор республиканцев, поддерживая партийные кампании и суперкомитеты политических действий.
3 декабря Politico писало, что в 2025 г. у Маска сложились прочные личные отношения с вице-президентом США. Издание считает, что, хотя Маск отошел от политики, он и его «колоссальные политические расходы» мог бы оказать мощную поддержку Вэнсу, если тот будет баллотироваться в 2028 г.