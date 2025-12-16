Газета
В ООН сообщили о семи случаях убийства российских пленных на Украине

Ведомости

С середины ноября управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало четыре случая убийства российских военнопленных вооруженными силами Украины. Еще три заявления изучаются. Об этом сообщил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк.

«Моя команда также зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы рассматриваем достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах», – заявил Тюрк (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

30 июня УВКПЧ уже сообщало о пытках российских военных со стороны ВСУ. В докладе указывалось, что более 50% российских военнослужащих, попавших в плен, подвергались пыткам. По данным ООН, с 1 декабря 2024 г. по 31 мая 2025 г. были опрошены 95 военнопленных, содержавшихся на территории Украины, включая 21 гражданина «третьих стран».

59 респондентов заявили о пытках и избиениях палками и пластиковыми трубками, применении электрического тока и натравливании собак. В докладе также упоминались чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировка казни и унижения. Самыми частыми местами пыток в УВКПЧ называли «транзитные пункты до прибытия в официальные места задержаний». Военнопленные также сообщали о потере веса и проблемах с зубами из-за недостаточного и низкого качества питания.

