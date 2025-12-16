В ООН сообщили о семи случаях убийства российских пленных на Украине

59 респондентов заявили о пытках и избиениях палками и пластиковыми трубками, применении электрического тока и натравливании собак. В докладе также упоминались чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировка казни и унижения. Самыми частыми местами пыток в УВКПЧ называли «транзитные пункты до прибытия в официальные места задержаний». Военнопленные также сообщали о потере веса и проблемах с зубами из-за недостаточного и низкого качества питания.