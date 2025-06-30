В ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ

Как указано в документе, с 1 декабря 2024 г. по 31 мая 2025 г. профильная организация ООН опросила 95 военнопленных, которые содержались на территории Украины. Среди них был 21 гражданин «третьих стран». 59 респондентов заявили о том, что в плену их пытали, избивали палками, пластиковыми трубками. Кроме того, по отношению к ним был применен электрический ток, на военнослужащих по указу солдат ВСУ нападали собаки. Жестоким обращением в докладе также названы чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировка казни и унижения.