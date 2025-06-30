В ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ
Свыше 50% российских солдат, оказавшихся в плену ВСУ, подверглись пыткам, следует из доклада УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине.
Как указано в документе, с 1 декабря 2024 г. по 31 мая 2025 г. профильная организация ООН опросила 95 военнопленных, которые содержались на территории Украины. Среди них был 21 гражданин «третьих стран». 59 респондентов заявили о том, что в плену их пытали, избивали палками, пластиковыми трубками. Кроме того, по отношению к ним был применен электрический ток, на военнослужащих по указу солдат ВСУ нападали собаки. Жестоким обращением в докладе также названы чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировка казни и унижения.
Самым частым местом пыток в отношении военнопленных в УВКПЧ ООН считают «транзитные пункты до прибытия в официальные места задержаний». Военнослужащие рассказали о потере веса и проблемах с зубами в связи с едой плохого качества (ее количество тоже было недостаточным).
В мае было опубликовано заявление Комитета ООН против пыток, в котором профильный орган организации выразил серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями о применении пыток и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на территории Украины. Тогда сообщалось, что «запрет на пытки является абсолютным», а отступление от него недопустимо в любой ситуации.