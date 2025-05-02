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В ООН обеспокоены информацией о пытках российских военнопленных

Украинских властей призвали обеспечить соблюдение прав человека
Ведомости

Комитет ООН против пыток выразил серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями о применении пыток и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на территории Украины. Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-релизе организации.

«Запрет на пытки является абсолютным и не допускает никаких отступлений. Ни при каких обстоятельствах пытки не могут быть оправданы», – подчеркивается в документе.

Комитет призвал украинские власти обеспечить соблюдение основных прав человека всем задержанным с момента лишения свободы. В частности, организация настоятельно рекомендовала предоставить военнопленным право на бесплатное медицинское обследование врачом по их выбору.

82-я сессия Комитета ООН против пыток проходила с 7 апреля по 2 мая. На сессии эксперты рассмотрели ситуацию с соблюдением Конвенции против пыток в нескольких странах, включая Армению, Монако, Туркменистан, Францию, Маврикий и Украину. В состав комитета входят 10 независимых экспертов, которые осуществляют мониторинг выполнения обязательств государствами – участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В октябре 2024 г. в ООН представили доклад о пытках российских военнопленных на Украине. Сообщалось, что из 205 побывавших в плену бойцов 104 представили подробные рассказы о жестоком обращении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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