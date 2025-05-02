В ООН обеспокоены информацией о пытках российских военнопленных

82-я сессия Комитета ООН против пыток проходила с 7 апреля по 2 мая. На сессии эксперты рассмотрели ситуацию с соблюдением Конвенции против пыток в нескольких странах, включая Армению, Монако, Туркменистан, Францию, Маврикий и Украину. В состав комитета входят 10 независимых экспертов, которые осуществляют мониторинг выполнения обязательств государствами – участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.