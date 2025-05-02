В ООН обеспокоены информацией о пытках российских военнопленных

В ООН обеспокоены информацией о пытках российских военнопленныхУкраинских властей призвали обеспечить соблюдение прав человека
Комитет ООН против пыток выразил серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями о применении пыток и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на территории Украины. Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-релизе организации.
«Запрет на пытки является абсолютным и не допускает никаких отступлений. Ни при каких обстоятельствах пытки не могут быть оправданы», – подчеркивается в документе.
Комитет призвал украинские власти обеспечить соблюдение основных прав человека всем задержанным с момента лишения свободы. В частности, организация настоятельно рекомендовала предоставить военнопленным право на бесплатное медицинское обследование врачом по их выбору.
82-я сессия Комитета ООН против пыток проходила с 7 апреля по 2 мая. На сессии эксперты рассмотрели ситуацию с соблюдением Конвенции против пыток в нескольких странах, включая Армению, Монако, Туркменистан, Францию, Маврикий и Украину. В состав комитета входят 10 независимых экспертов, которые осуществляют мониторинг выполнения обязательств государствами – участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В октябре 2024 г. в ООН представили доклад о пытках российских военнопленных на Украине. Сообщалось, что из 205 побывавших в плену бойцов 104 представили подробные рассказы о жестоком обращении.