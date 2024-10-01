В ООН представили доклад о пытках российских военнопленных на Украине

В марте в ООН опубликовали аналогичный доклад. Тогда восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в подвалах частных зданий от нескольких дней до полутора месяцев. Еще тринадцать человек заявили об избиениях во время допросов, в том числе деревянными молотками и палками, а также пытках током и инсценировке казней. В двух случаях россиянам угрожали сексуальным насилием.