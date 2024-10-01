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В ООН представили доклад о пытках российских военнопленных на Украине

Ведомости

Более половины опрошенных Организацией Объединенных Наций военнослужащих Вооруженных сил России подвергались пыткам в плену на Украине, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 г., 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения», – говорится в докладе (цитата по «РИА Новости»).

Согласно докладу ООН, это указывает на «сохраняющуюся практику». С военнопленными жестоко обращались на начальном этапе задержания. Среди основных методов пыток управление указывает избиения, угрозы смертью или насилием, поражение электрическим током. Лица, которые применяли насилие по отношению к военнослужащим ВС РФ, использовали дубинки, биты, молотки, электрошокеры и автомобильные аккумуляторы, уточняется в документе.

В марте в ООН опубликовали аналогичный доклад. Тогда восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в подвалах частных зданий от нескольких дней до полутора месяцев. Еще тринадцать человек заявили об избиениях во время допросов, в том числе деревянными молотками и палками, а также пытках током и инсценировке казней. В двух случаях россиянам угрожали сексуальным насилием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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