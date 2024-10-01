В ООН представили доклад о пытках российских военнопленных на Украине
Более половины опрошенных Организацией Объединенных Наций военнослужащих Вооруженных сил России подвергались пыткам в плену на Украине, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
«Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 г., 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения», – говорится в докладе (цитата по «РИА Новости»).
Согласно докладу ООН, это указывает на «сохраняющуюся практику». С военнопленными жестоко обращались на начальном этапе задержания. Среди основных методов пыток управление указывает избиения, угрозы смертью или насилием, поражение электрическим током. Лица, которые применяли насилие по отношению к военнослужащим ВС РФ, использовали дубинки, биты, молотки, электрошокеры и автомобильные аккумуляторы, уточняется в документе.
В марте в ООН опубликовали аналогичный доклад. Тогда восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в подвалах частных зданий от нескольких дней до полутора месяцев. Еще тринадцать человек заявили об избиениях во время допросов, в том числе деревянными молотками и палками, а также пытках током и инсценировке казней. В двух случаях россиянам угрожали сексуальным насилием.