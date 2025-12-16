Уровень безработицы в США достиг самого высокого с 2021 года уровня
В ноябре в США было создано 64 000 новых рабочих мест, тогда как в октябре занятость сократилась на 105 000. Уровень безработицы вырос до 4,6% – максимума с 2021 г., а число безработных достигло 6,1 млн человек. Об этом говорится в отчете министерства труда США.
Публикация октябрьской статистики была отложена из-за 43-дневного шатдауна правительства, который нарушил работу федеральных ведомств и усилил опасения относительно состояния экономики. Существенное сокращение занятости в октябре было связано с увольнением 162 000 госслужащих департаментом по повышению эффективности правительства (DOGE) месяцем ранее.
Ноябрьский прирост рабочих мест превысил прогноз экономистов, ожидавших увеличения лишь на 40 000. Наибольшее число новых рабочих мест появилось в здравоохранении и строительстве – 46 000 и 28 000 соответственно. Рост также зафиксирован в сфере социальной поддержки. При этом занятость снизилась в государственном секторе, транспорте, а также в отраслях отдыха и гостеприимства.
На фоне ухудшения ситуации на рынке труда 10 декабря Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 3,5–3,75% годовых. Это стало третьим подряд смягчением денежно-кредитной политики в текущем году.
В сентябре рынок труда США уже демонстрировал ослабление. По данным компании ADP, частные организации сократили 32 000 рабочих мест, что резко разошлось с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, прогнозировавших рост занятости на 45 000 мест, сообщал CNBC.