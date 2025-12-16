Уровень безработицы в США достиг самого высокого с 2021 года уровня

В ноябре в США было создано 64 000 новых рабочих мест, тогда как в октябре занятость сократилась на 105 000. Уровень безработицы вырос до 4,6% – максимума с 2021 г., а число безработных достигло 6,1 млн человек. Об этом говорится в отчете министерства труда США.