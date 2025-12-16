Германия поставила Украине два комплекса Patriot

14 ноября Politico писало, что правящие партии Германии приняли решение предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 3 млрд евро. Общий объем военной поддержки Киева со стороны Берлина в 2026 г. вырастет до 11,5 млрд евро. По данным СМИ, дополнительные средства направят на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и двух систем ПВО Patriot.