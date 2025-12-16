Газета
Германия поставила Украине два комплекса Patriot

Германия предоставила вооруженным силам Украины (ВСУ) два зенитных ракетных комплекса Patriot, а также девятый по счету комплекс Iris-T. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе открытого заседания контактной группы по обороне Украины.

Кроме того, Германия выделила дополнительные $200 млн на закупку критически важных вооружений и боеприпасов через механизм НАТО по программе Purl, предусматривающей покупку оружия для Украины у США.

«После нашей последней встречи мы <...> усилили противовоздушную оборону Украины, включая поставку двух комплексов Patriot, обещанных в августе», – сказал министр (цитата по РБК-Украина). 

Германия намерена увеличить помощь Украине до рекордного уровня

Политика / Международные новости

Министр также объявил, что в 2026 г. Германия предоставит «значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины». 

14 ноября Politico писало, что правящие партии Германии приняли решение предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 3 млрд евро. Общий объем военной поддержки Киева со стороны Берлина в 2026 г. вырастет до 11,5 млрд евро. По данным СМИ, дополнительные средства направят на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и двух систем ПВО Patriot.

