Турция ожидает Путина с визитом в 2026 году

12 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Стороны обсудили желание Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ. Главы государств поделились мнениями по вопросу конфликта на Украине, а также по региональным и международным делам.