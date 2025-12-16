Газета
Главная / Политика /

Турция ожидает Путина с визитом в 2026 году

Ведомости

Турция ожидает визита президента РФ Владимира Путина в 2026 г. Точные даты пока неизвестны. Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.

По его словам, российскому лидеру направили приглашение на высшем уровне.

«Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован», – сказал собеседник агентства.

12 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Стороны обсудили желание Евросоюза (ЕС) устроить «грандиозное жульничество» с замороженными активами РФ. Главы государств поделились мнениями по вопросу конфликта на Украине, а также по региональным и международным делам.

По данным Кремля, в ходе встречи лидеры стран отметили, что многоплановость отношений России и Турции, особенно в торгово-экономической области, помогает противостоять давлению третьих стран.

