Венгрия хочет использовать на АЭС в Пакше ядерное топливо США с 2029 года
Венгрия намерена до конца 2028 г. закупать для АЭС в Пакше только российское ядерное топливо, а затем начнет поставки и американских тепловыделяющих элементов производства компании Westinghouse. Об этом сообщил в эфире радио Inforadio министр энергетики страны Чаба Лантош.
«Согласно планам, после 2028 г. на АЭС "Пакш" будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть – американские», – сказал он. По словам главы венгерского минэнерго, страна не намерена быть зависимой только от одного поставщика.
Лантош также напомнил, что топливо для указанной электростанции будет производиться на совместном предприятии «Росатома» и французской компании Framatome. Оно будет находиться в Европе.
21 ноября министерство финансов США разрешило операции по проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в которых примут участие несколько российских банков. Эта АЭС станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г.