Венгрия хочет использовать на АЭС в Пакше ядерное топливо США с 2029 года

«Согласно планам, после 2028 г. на АЭС "Пакш" будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть – американские», – сказал он. По словам главы венгерского минэнерго, страна не намерена быть зависимой только от одного поставщика.