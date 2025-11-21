Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минфин США разрешил операции по проекту «Пакш 2» в Венгрии с участием банков РФ

Ведомости

Министерство финансов США разрешило операции по проекту АЭС «Пакш 2» в Венгрии, в которых примут участие несколько российских банков. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

АЭС «Пакш-2» станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г.

5 ноября «Росатом» сообщил, что проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительных работ. Венгерское ведомство по атомной энергии одобрило заливку первого бетона и строительство зданий энергоблока № 5. Отмечалось, что получение лицензий позволяет генподрядчику приступить к подготовке к заливке первого бетона в феврале 2026 г.

Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что Вашингтон отменил санкции в отношении проекта АЭС в Венгрии с участием компании из РФ, так как необходимо завершить ее строительство в стране. «Поскольку это касается российской компании, которая проектировала и строила [АЭС], мы хотим, чтобы они смогли завершить строительство», – сказал он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь