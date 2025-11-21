Минфин США разрешил операции по проекту «Пакш 2» в Венгрии с участием банков РФ
Министерство финансов США разрешило операции по проекту АЭС «Пакш 2» в Венгрии, в которых примут участие несколько российских банков. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
АЭС «Пакш-2» станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г.
5 ноября «Росатом» сообщил, что проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительных работ. Венгерское ведомство по атомной энергии одобрило заливку первого бетона и строительство зданий энергоблока № 5. Отмечалось, что получение лицензий позволяет генподрядчику приступить к подготовке к заливке первого бетона в феврале 2026 г.
Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что Вашингтон отменил санкции в отношении проекта АЭС в Венгрии с участием компании из РФ, так как необходимо завершить ее строительство в стране. «Поскольку это касается российской компании, которая проектировала и строила [АЭС], мы хотим, чтобы они смогли завершить строительство», – сказал он.