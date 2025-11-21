Минфин США разрешил операции по проекту «Пакш 2» в Венгрии с участием банков РФ

Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что Вашингтон отменил санкции в отношении проекта АЭС в Венгрии с участием компании из РФ, так как необходимо завершить ее строительство в стране. «Поскольку это касается российской компании, которая проектировала и строила [АЭС], мы хотим, чтобы они смогли завершить строительство», – сказал он.