Москалькова и украинский омбудсмен согласовали деполитизацию гуманитарной сферы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о договоренности с украинским омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом не политизировать правозащитную сферу.
«Мы договорились не политизировать правозащитную сферу. Это способствует тому, чтобы достигнуть хороший гуманитарный результат», – заявила российский омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).
16 декабря в рамках гуманитарной акции 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы быть со своими семьями в России. Согласно договоренности между Москальковой и Лубинцом, в РФ прибудут 12 женщин и 3 мужчины, в основном пожилого возраста. Украинские граждане также воссоединятся со своими семьями.