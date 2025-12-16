Москалькова и украинский омбудсмен согласовали деполитизацию гуманитарной сферы

16 декабря в рамках гуманитарной акции 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы быть со своими семьями в России. Согласно договоренности между Москальковой и Лубинцом, в РФ прибудут 12 женщин и 3 мужчины, в основном пожилого возраста. Украинские граждане также воссоединятся со своими семьями.