Трамп обратится к нации в преддверии годовщины президентского срока

Как пишет The Hill, речь прозвучит «на фоне приближения Трампа к годовому рубежу» второго срока на этом посту. Издание отметило, что американского лидера недавно обвинили в излишнем акцентировании внимания на внешней политике. При этом Трамп все больше занимается внутренними вопросами, говорится в публикации. Авторы привели в пример поездку президента в Пенсильванию, «чтобы похвалить усилия своей администрации по борьбе с инфляцией».