Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп обратится к нации в преддверии годовщины президентского срока

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обратится к американцам в 21:00 17 декабря (5:00 18 декабря мск). Об этом сообщил сам американский лидер в соцсети Truth Social.

«Я с нетерпением жду "встречи" с вами. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди», – написал он.

Точную тему выступления глава Белого дома не объявил.

Как пишет The Hill, речь прозвучит «на фоне приближения Трампа к годовому рубежу» второго срока на этом посту. Издание отметило, что американского лидера недавно обвинили в излишнем акцентировании внимания на внешней политике. При этом Трамп все больше занимается внутренними вопросами, говорится в публикации. Авторы привели в пример поездку президента в Пенсильванию, «чтобы похвалить усилия своей администрации по борьбе с инфляцией».

Издание проводило опросы совместно с Decision Desk HQ и выяснило, что рейтинг одобрения Трампа в течение последнего месяца увеличился на 3,5 процентных пункта (п. п.), достигнув 44,8%.

23 октября Трамп обращался к нации по темам борьбы с наркокартелями и торговли людьми. Тогда он говорил, что не исключает нанесения военных ударов в Карибском бассейне с целью уничтожения кораблей наркоторговцев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её