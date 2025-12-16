Трамп обратится к нации в преддверии годовщины президентского срока
Президент США Дональд Трамп обратится к американцам в 21:00 17 декабря (5:00 18 декабря мск). Об этом сообщил сам американский лидер в соцсети Truth Social.
«Я с нетерпением жду "встречи" с вами. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди», – написал он.
Точную тему выступления глава Белого дома не объявил.
Как пишет The Hill, речь прозвучит «на фоне приближения Трампа к годовому рубежу» второго срока на этом посту. Издание отметило, что американского лидера недавно обвинили в излишнем акцентировании внимания на внешней политике. При этом Трамп все больше занимается внутренними вопросами, говорится в публикации. Авторы привели в пример поездку президента в Пенсильванию, «чтобы похвалить усилия своей администрации по борьбе с инфляцией».
Издание проводило опросы совместно с Decision Desk HQ и выяснило, что рейтинг одобрения Трампа в течение последнего месяца увеличился на 3,5 процентных пункта (п. п.), достигнув 44,8%.
23 октября Трамп обращался к нации по темам борьбы с наркокартелями и торговли людьми. Тогда он говорил, что не исключает нанесения военных ударов в Карибском бассейне с целью уничтожения кораблей наркоторговцев.