СМИ из недружественных стран примут участие в прямой линии с Путиным

Ведомости

Зарубежные журналисты, включая представителей СМИ из недружественных стран, примут участие в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» и смогут задать вопросы главе государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы не сказал, что здесь много работают [представителей недружественных СМИ], но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

В канале на платформе Max Кремль сообщил, что более 1,6 млн человек обратилось на прямую линию с президентом. На 18:00 поступило 702 000 звонков, 327 000 вопросов через Max, 262 000 СМС-сообщений, 175 000 обращений через соцсети, 61 000 через сайт, 49 000 ММС-сообщений, 20 000 вопросов через приложение.

Песков заявил, что Путин внимательно изучает обращения граждан, которые поступили в преддверии прямой линии. 