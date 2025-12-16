СМИ из недружественных стран примут участие в прямой линии с Путиным

«Я бы не сказал, что здесь много работают [представителей недружественных СМИ], но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).