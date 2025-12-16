Газета
Главная / Политика /

Песков: Путин детально изучает обращения для прямой линии

Ведомости

Президент Владимир Путин внимательно изучает обращения граждан, которые поступили в преддверии прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, количество острых вопросов от участников спецоперации уменьшилось.

Песков также подчеркнул, что в 2025 г. количество обращений по теме здравоохранения снизилось, но остается много вопросов, касающихся социальной сферы.

К предстоящей прямой линии с Путиным поступило более 1,5 млн обращений

Политика / Власть

В преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря, в штаб Народного фронта поступило более 1,5 млн обращений от граждан.

Песков говорил, что с помощью необходимого инструментария вопросы граждан, адресованные Путину, анализируются почти в режиме онлайн. По словам Пескова, вопросов поступает «очень много».

