Песков: Путин детально изучает обращения для прямой линии
Президент Владимир Путин внимательно изучает обращения граждан, которые поступили в преддверии прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, количество острых вопросов от участников спецоперации уменьшилось.
Песков также подчеркнул, что в 2025 г. количество обращений по теме здравоохранения снизилось, но остается много вопросов, касающихся социальной сферы.
В преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря, в штаб Народного фронта поступило более 1,5 млн обращений от граждан.
Песков говорил, что с помощью необходимого инструментария вопросы граждан, адресованные Путину, анализируются почти в режиме онлайн. По словам Пескова, вопросов поступает «очень много».