NYT: эта неделя может стать решающей для Европы из-за решения по кредиту Украине

Как сообщает издание, европейские страны пытаются согласовать план по использованию замороженных в ЕС российских средств в размере около 210 млрд евро. Эти деньги планируется направить на предоставление Украине беспроцентного кредита в 90 млрд евро на два года. Средства должны покрыть значительную часть бюджетных и военных нужд Киева. Возврат кредита будет возможен только после выплаты Россией репараций.