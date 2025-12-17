NYT: эта неделя может стать решающей для Европы из-за решения по кредиту Украине
Нынешняя неделя может стать ключевой для Европы «в формировании ее будущего», пишет The New York Times. Речь идет о заседании лидеров Евросоюза (ЕС), которое пройдет 18 декабря и на котором будет решаться вопрос предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.
Как сообщает издание, европейские страны пытаются согласовать план по использованию замороженных в ЕС российских средств в размере около 210 млрд евро. Эти деньги планируется направить на предоставление Украине беспроцентного кредита в 90 млрд евро на два года. Средства должны покрыть значительную часть бюджетных и военных нужд Киева. Возврат кредита будет возможен только после выплаты Россией репараций.
Для ЕС этот шаг имеет не только финансовое, но и политическое значение, отмечает издание. Европейские лидеры рассчитывают продемонстрировать способность действовать самостоятельно и сохранить влияние на мирные переговоры, которые активизировались на фоне усилий США по поиску компромисса между Москвой и Киевом.
Однако договоренность по-прежнему под угрозой. Основные сомнения высказывает Бельгия, на территории которой хранится большая часть российских активов. Брюссель опасается юридических рисков, возможных исков со стороны России и негативной реакции международных инвесторов и требует разделить ответственность между другими странами ЕС.
Скептицизм также выражают Италия, Болгария и Мальта. По данным NYT, дипломаты обсуждают текст соглашения до поздней ночи, пытаясь найти компромисс. Альтернативные варианты финансирования через бюджет ЕС существуют, но не имеют единогласной поддержки.
Издание подчеркивает, что провал инициативы станет серьезным ударом по репутации Евросоюза и поставит под сомнение его способность действовать единым фронтом. В то же время успешное решение может укрепить позиции ЕС в вопросах европейской безопасности и поддержки Украины на фоне продолжающегося конфликта.