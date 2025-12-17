Лукашенко: Путин стремится к миру на Украине
Президент России Владимир Путин стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии в интервью Newsmax TV.
«Я абсолютно уверен, что Путин хочет мира», – сказал Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).
15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о каких-то сроках завершения украинского конфликта – самое неблагодарное дело. «Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента [Владимира] Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям», – подчеркнул он.