Лукашенко: Путин стремится к миру на Украине

15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о каких-то сроках завершения украинского конфликта – самое неблагодарное дело. «Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента [Владимира] Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям», – подчеркнул он.