Песков назвал неблагодарным делом рассуждения о сроках окончания конфликта

15 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ходе переговоров с Зеленским, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине был достигнут значительный прогресс. 13 декабря The Wall Street Journal отмечала, что переговоры в Берлине имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании до конца 2025 г.