Политика

Песков назвал неблагодарным делом рассуждения о сроках окончания конфликта

Ведомости

Говорить о каких-то сроках завершения украинского конфликта – самое неблагодарное дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Дональд Трамп.

«Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента [Владимира] Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что, вместе с тем, Путин «абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек».

9 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп ожидает достижения договоренностей по российско-украинскому конфликту к католическому Рождеству. По данным издания, сроки установили и для украинского лидера Владимира Зеленского. Согласно материалу, представители Трампа дали ему «несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку».

Украина называла самым сложным вопросом в урегулировании вопрос передачи России территорий. Еще одной сложностью являются гарантии безопасности и сокращение численности ВСУ.

15 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ходе переговоров с Зеленским, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине был достигнут значительный прогресс. 13 декабря The Wall Street Journal отмечала, что переговоры в Берлине имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании до конца 2025 г.

