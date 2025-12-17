Газета
Финский депутат обвинил главу МИДа Валтонен во лжи о России

Ведомости

Депутат от «Левого союза» Йоханнес Юрттиахо в ходе пленарного заседания парламента обвинил главу финского МИДа Элину Валтонен во лжи из-за ее утверждения о том, что на Россию за последние сто лет якобы никто не нападал. Об этом пишет Iltalehti.

По словам парламентария, Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в июне 1941 г. в ходе операции «Барбаросса».

«Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию», – заявил Юрттиахо (цитата по «РИА Новости»).

Депутат напомнил, что советско-финская война закончилась поражением Финляндии. По его словам, это во многом предопределило ее участие во вторжении в СССР в годы Великой Отечественной войны. Юрттиахо также задал министру вопрос, не следовало ли ей самой проверить информацию, которую она сообщила СМИ.

Валтонен не отреагировала на вопрос депутата.

Ранее глава финского МИДа заявляла, что «за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто». Аналогичное утверждение озвучивала и глава евродипломатии Кая Каллас. Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментировала заявления Каллас о «нападениях» России, заявив, что после таких высказываний «нужно вызывать санитаров».

