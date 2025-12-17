Альбанезе назвал героями погибших при стрельбе в Австралии иммигрантов из СССР
Семейная пара русскоязычных иммигрантов Борис и София Гурман, а также переселенец из Советского Союза Реувен Моррисон, погибшие при теракте на пляже Бондай в Сиднее, стали героями, так как пытались остановить нападавших. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, видео опубликовал телеканал Sky News Australia.
«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман, которые попытались остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины. <...> Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои», – сказал премьер.
По словам Альбанезе, погибшая семейная пара прожила 60 лет вместе.
14 декабря на пляже Бондай в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по людям, которые находились на мероприятиях, посвященных празднованию Хануки. В результате нападения 16 человек, в том числе второй преступник, которого правоохранители ликвидировали на месте происшествия, погибли. Еще 42 человека были госпитализированы. 16 декабря The Australian сообщила, что второй террорист, который был ранен при задержании, вышел из комы.