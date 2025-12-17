Альбанезе назвал героями погибших при стрельбе в Австралии иммигрантов из СССР

14 декабря на пляже Бондай в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по людям, которые находились на мероприятиях, посвященных празднованию Хануки. В результате нападения 16 человек, в том числе второй преступник, которого правоохранители ликвидировали на месте происшествия, погибли. Еще 42 человека были госпитализированы. 16 декабря The Australian сообщила, что второй террорист, который был ранен при задержании, вышел из комы.