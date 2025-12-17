Кипр готов восстановить авиасообщение с РФ после окончания конфликта на Украине

По его мнению, урегулирование ситуации на Украине откроет путь не только к возобновлению двусторонних отношений Кипра и России, но и к нормализации взаимодействия между Евросоюзом (ЕС) и РФ. При этом санкции рассматриваются Никосией как минимальная форма реакции на действия России. Георгиадис подчеркнул устойчивость экономики Кипра, демонстрирующей рост, низкую безработицу и высокий уровень жизни.