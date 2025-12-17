Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кипр готов восстановить авиасообщение с РФ после окончания конфликта на Украине

Ведомости

Кипр намерен восстановить прямое авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис в интервью «Известиям».

По его мнению, урегулирование ситуации на Украине откроет путь не только к возобновлению двусторонних отношений Кипра и России, но и к нормализации взаимодействия между Евросоюзом (ЕС) и РФ. При этом санкции рассматриваются Никосией как минимальная форма реакции на действия России. Георгиадис подчеркнул устойчивость экономики Кипра, демонстрирующей рост, низкую безработицу и высокий уровень жизни.

В конце октября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил о проработке возможности возобновления авиасообщения между Россией и Южной Кореей, но не в качестве приоритета, а наравне с другими странами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её