Политика

Мраморное море в Турции отступило на 20 метров от берега

Ведомости

Мраморное море в городе Текирдаг на западе Турции отступило на 20 м от берега, сообщило издание Haberturk.

По словам местных жителей, такое явление наблюдалось три года назад. Однако в этот раз вода отступила за очень короткое время – до прошлой недели все было в норме.

На берегу образовались песчаные острова, а на мелководье несколько лодок сели на мель.

27 октября вечером в районе Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр землетрясения находился в провинции Балыкесир . 26 октября около Стамбула в Черном море также было зафиксировано землетрясение. Магнитуда составил 3,7 балла.

