NBC: Трамп подпишет указ о смягчении ограничений на каннабис на этой неделе
Президент Дональд Трамп на этой неделе может подписать указ, который переклассифицирует каннабис на ранг ниже и позволит изучать его в медицинских целях. Об этом пишет NBC News со ссылкой на четыре источника.
Предполагается, что указ предписывает руководителю управления по борьбе с наркотиками или генпрокурору Пэм Бонди завершить формальный процесс пересмотра категорий веществ, который длится уже больше года, и опубликовать окончательное постановление о переводе каннабиса в Список III. По американскому закону о контролируемых веществах от 1970 г. каннабис относится к той же категории, что и героин и ЛСД. Перевод наркотика из Списка I в Список III «упростит регулирование и позволит управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изучать каннабис в медицинских целях». NBC News отмечает, что такая поправка потенциально откроет возможности для его более широкого применения в качестве лекарства пожилыми людьми, ветеранами и другими категориями граждан, независимо от законов штата.
При этом президентский указ не сделает каннабис легальным на федеральном уровне. Трамп заявлял, что его администрация «очень серьезно рассматривает» этот вопрос. По его словам, реклассификация позволит провести огромное количество исследований.
12 декабря The Washington Post писала, что Трамп обсудил инициативу о переклассификации марихуаны со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Президент США не обладает полномочиями самостоятельно изменить статус марихуаны, но может приказать министерству юстиции обойти административные слушания и утвердить правило о переклассификации.
Процесс смягчения регулирования был запущен еще при администрации Джо Байдена по рекомендации федеральных медицинских экспертов, но после смены власти он замедлился. Марихуана остается запрещенной на федеральном уровне в США, но 24 штата разрешили ее рекреационное использование, а десятки – медицинское.