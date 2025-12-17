NBC: Трамп подпишет указ о смягчении ограничений на каннабис на этой неделе

Предполагается, что указ предписывает руководителю управления по борьбе с наркотиками или генпрокурору Пэм Бонди завершить формальный процесс пересмотра категорий веществ, который длится уже больше года, и опубликовать окончательное постановление о переводе каннабиса в Список III. По американскому закону о контролируемых веществах от 1970 г. каннабис относится к той же категории, что и героин и ЛСД. Перевод наркотика из Списка I в Список III «упростит регулирование и позволит управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изучать каннабис в медицинских целях». NBC News отмечает, что такая поправка потенциально откроет возможности для его более широкого применения в качестве лекарства пожилыми людьми, ветеранами и другими категориями граждан, независимо от законов штата.