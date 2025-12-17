Путин исполнил новогодние желания двух детей
Президент РФ Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей после того, как они написали обращения к российскому лидеру для предстоящей прямой линии. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
«Хотел получить на Новый год подарок от президента. Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил 11-летний Владимир, который занимается дзюдо. На Новый год он получил от Путина кимоно синего цвета.
Кроме того, глава государства исполнил мечту юнармейца Егора, который живет в Алтайском крае. Мальчик полетал на сверхлегком самолете. Он рассказал, что у него есть определенные заболевания, которые не позволили бы ему «так просто» подняться в небо, поэтому решил попробовать обратиться за помощью к президенту.
16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин внимательно изучает обращения граждан, которые поступили в преддверии прямой линии. Представитель Кремля подчеркнул, что в 2025 г. количество обращений по теме здравоохранения снизилось, но остается много вопросов, касающихся социальной сферы.
«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут 19 декабря в 12:00. Вопросы и обращения будут приниматься до конца мероприятия.