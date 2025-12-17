Газета
Мишустин расширил полномочия Минпромторга по реализации технологической политики

Ведомости

Правительство расширяет полномочия Минпромторга по формированию технологической политики. Соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отдельными полномочиями в сфере технологической политики наделили и правкомиссию по промышленности. Речь идет об обеспечении функционирования единой модели управления технологической политикой, согласовании назначений квалифицированных заказчиков и генеральных конструкторов карт технологической кооперации, аудите реализации карт технологической кооперации, обеспечении предоставления ежемесячной отчетности премьер-министру.

Укрепление технологического суверенитета страны стало одной из ключевых задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, отметили в кабмине. В том числе, на ее достижение были нацелены профильные национальные проекты – сейчас их восемь, с января 2026 г. будет запущен еще один, посвященный биоэкономике.

Как государства лавируют между технологическим развитием и нацбезопасностью

Политика / Международные отношения

В Финансовом университете отмечали, что на 2026–2028 гг. общий объем финансирования девяти нацпроектов технологического лидерства (НПТЛ) превысит 1,88 трлн руб., что в два раза больше предыдущего цикла (910 млрд руб., 2025–2027 гг.).

На нацпроект «Развитие космической деятельности» приходится более половины (50,7%) всего бюджета технологического лидерства – 954,9 млрд руб. Второй по объему – «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (432,8 млрд руб. или 23%), где основная часть средств направлена в авиастроение.

