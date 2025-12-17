Мишустин расширил полномочия Минпромторга по реализации технологической политики

Укрепление технологического суверенитета страны стало одной из ключевых задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, отметили в кабмине. В том числе, на ее достижение были нацелены профильные национальные проекты – сейчас их восемь, с января 2026 г. будет запущен еще один, посвященный биоэкономике.