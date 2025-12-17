Таджикистан призвал РФ тщательно расследовать убийство школьника в Одинцове

Ученик Успенской общеобразовательной школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа погиб в результате нападения 15-летнего девятиклассника утром 16 декабря. Охранник получил ранение. Нападавший подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Он признал вину. ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также о приготовлении к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).