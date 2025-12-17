Таджикистан призвал РФ тщательно расследовать убийство школьника в Одинцове
Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода призвал главу российского МВД Владимира Колокольцева всесторонне расследовать убийство 10-летнего таджикского мальчика в школе в подмосковном Одинцово. Министры провели телефонный разговор, сообщается на сайте таджикского МВД.
В ходе беседы было отмечено, что совершение таких преступлений «может негативно отразиться на общественной обстановке, а также послужить поводом для подстрекательства и провокации со стороны отдельных радикальных националистических групп». Рахимзода потребовал всесторонне изучить причины и обстоятельства случившегося и принять соответствующие меры.
Российская сторона, в свою очередь, заявила о принятии всех необходимых мер для объективного расследования.
Ученик Успенской общеобразовательной школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа погиб в результате нападения 15-летнего девятиклассника утром 16 декабря. Охранник получил ранение. Нападавший подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Он признал вину. ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также о приготовлении к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).