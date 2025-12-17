Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ожидается, что в ходе заседания выступит Путин, затем будет доклад министра обороны Андрея Белоусова, который будет сопровождаться демонстрацией слайдов. Кроме того, состоится церемония награждения Героев России.
Вместе с тем большая часть дня главы государства будет посвящена подготовке к программе «Итоги года».