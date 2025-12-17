Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Ожидается, что в ходе заседания выступит Путин, затем будет доклад министра обороны Андрея Белоусова, который будет сопровождаться демонстрацией слайдов. Кроме того, состоится церемония награждения Героев России.

Вместе с тем большая часть дня главы государства будет посвящена подготовке к программе «Итоги года».

Новость дополняется

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её