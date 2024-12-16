Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны: главное

«Собственно говоря, есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает, для тех, кто считает себя во главе всего мира, тех, кто считает себя представителями Господа на земле, хотя сами в Господа не верят. А против неугодных государств [они] ведут гибридные войны, реализуют политику сдерживания, в том числе и в отношении России», – отметил президент.