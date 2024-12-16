Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны: главное

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны: главноеПрезидент назвал 2024 год значимым в достижении целей спецоперации
Президент России Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ. На совещании были рассмотрены ключевые итоги работы в текущем году, а также определены задачи по укреплению обороноспособности и развитию российской армии.
О спецоперации
Глава государства назвал 2024 г. знаковым в достижении целей специальной военной операции. В этом году Вооруженные силы РФ установили контроль над 189 населенными пунктами, и, по словам Путина, «прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения».
«Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизней своих не жалеют ради победы, ради Отечества», – сказал президент.
О политике США и коллективного Запада
Путин подчеркнул, что нынешняя администрация США и фактически весь коллективный Запад стремятся сохранить свое глобальное доминирование, продолжая навязывать международному сообществу свои так называемые нормы, которые они при этом постоянно изменяют, подстраивая под свои интересы.
«Собственно говоря, есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает, для тех, кто считает себя во главе всего мира, тех, кто считает себя представителями Господа на земле, хотя сами в Господа не верят. А против неугодных государств [они] ведут гибридные войны, реализуют политику сдерживания, в том числе и в отношении России», – отметил президент.
По словам российского лидера, США продолжают интенсивно поддерживать фактически нелегитимную власть Киеве, поставляя ей оружие и финансовые средства, отправляя на Украину наемников и военных советников, тем самым способствуя дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, они пугают своих граждан тем, что Россия якобы намеревается на кого-то напасть. При этом государства НАТО наращивают военные расходы, формируют и сколачивают «ударные группировки войск альянса» рядом с границами РФ, указал российский президент.
Путин подчеркнул, что устремления НАТО давно вышли за рамки его исторической ответственности. Кроме восточного фланга альянс усиливает присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США создаются новые военно-политические союзы, что угрожает архитектуре безопасности, которая складывалась десятилетиями.
О шагах США в сфере дальнобойного оружия
Глава государства также выразил обеспокоенность деятельностью США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 км. По его словам, переброска и развертывание таких ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже отрабатываются. По словам Путина, прежде такие меры запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил действовать по инициативе США.
«Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла эти обязательства в одностороннем порядке», – напомнил Путин, добавив, что, если американцы начнут развертывать такие системы, Россия снимет все свои добровольные ограничения.
О переоснащении Вооруженных сил России
Россия вынуждена предпринимать дополнительные шаги для обеспечения безопасности (своей и своих партнеров) с учетом растущей геополитической напряженности. Для улучшения состава российской армии и наращивания ее потенциала созданы Ленинградский и Московский военные округа, сформированы новые части и соединения. Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена до 1,5 млн военнослужащих.
Глава государства отметил, что переоснащение российской армии и флота на современные образцы вооружения и техники ведется ускоренными темпами. В стратегических ядерных силах на такие вооружения на данный момент приходится 95%. Базовые принципы применения ядерного оружия, указанные в обновленных Основах госполитики в области ядерного сдерживания, уточнены, напомнил президент.
В силы общего назначения поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. В их числе – разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и робототехнические платформы многоцелевого применения, уточнил Путин.
О приоритетных задачах
Путин назвал стратегические ядерные силы одним из основных инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Россия продолжит поддержку их потенциала и сбалансированного развития, работу над созданием новых систем и комплексов сил сдерживания. Нестратегические ядерные силы должны пребывать в постоянной боевой готовности, заявил президент.
Россия будет комплексно реагировать на угрозы, связанные с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важнейшей задачей является обеспечение своевременного обнаружения старта таких ракет и их перехват. Вместе с тем нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания аналогичных ударных отечественных систем, включая и гиперзвуковые. В скором времени должен быть обеспечен серийный выпуск комплексов «Орешник».
Путин также отметил такое новшество, как прямой обмен информацией между участвующими в спецоперации подразделениями и организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что сократило среднее время устранения выявленных недостатков по ряду изделий до пяти-семи суток.
«Но и этого мало: надо еще быстрее», – обратил внимание президент.
По словам Путина, свою эффективность доказала межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств, с помощью которых время на постановку задач снизилось в полтора-два раза. Более 6500 таких систем уже поставлено военным.
«Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления», – заявил Путин.
Глава государства также заявил о необходимости увеличения выпуска робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. По его словам, в начале спецоперации у России были проблемы в этой области, так как некоторые образцы были дорогими и сложными в использовании. Сейчас военные ежедневно получают несколько тысяч беспилотников различного назначения.
О службе по контракту и поддержке военных
По словам Путина, контракт с Минобороны России ежедневно заключают в среднем свыше 1000 человек. В 2024 г. более 55 000 военных были обеспечены жильем, в последующие три года на жилищные субсидии военнослужащим планируется направить еще 113 млрд руб. За 20 лет работы накопительно-ипотечной системы жилье получили 202 000 военнослужащих. Системной задачей государства президент назвал укрепление и развитие социальных гарантий военнослужащих и их семей.