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Путин: киевский режим утратил признаки государственности

Ведомости

Режим в Киеве утратил признаки государственности, пойдя против собственной конституции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.

По словам Путина, украинская конституция не дает права продления полномочий президента в случае военного положения, только представительного органа власти – Верховной рады.

«В полномочия Верховного суда входят в том числе и отмена неправомочных решений президента. Несколько отмен состоялось. После этого – в тюрьму. <…> Председателя Конституционного суда охрана перестала пускать на работу», – рассказал президент.

Это и есть признаки утраты государственности, считает Путин, что приводит к преступлениями, которые «совершаются одно за другим». Очередным может стать снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме 27 ноября писало, что администрация действующего президента США Джо Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу с 27 до 25 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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