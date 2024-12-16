Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме 27 ноября писало, что администрация действующего президента США Джо Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат.