Путин: киевский режим утратил признаки государственности
Режим в Киеве утратил признаки государственности, пойдя против собственной конституции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.
По словам Путина, украинская конституция не дает права продления полномочий президента в случае военного положения, только представительного органа власти – Верховной рады.
«В полномочия Верховного суда входят в том числе и отмена неправомочных решений президента. Несколько отмен состоялось. После этого – в тюрьму. <…> Председателя Конституционного суда охрана перестала пускать на работу», – рассказал президент.
Это и есть признаки утраты государственности, считает Путин, что приводит к преступлениями, которые «совершаются одно за другим». Очередным может стать снижение мобилизационного возраста до 18 лет.
Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме 27 ноября писало, что администрация действующего президента США Джо Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат.
2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу с 27 до 25 лет.