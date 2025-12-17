Посольство РФ в Мьянме ищет троих похищенных россиян

16 декабря ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Мьянме сообщили, что на территории республики были похищены трое россиян. Предположительно, их заставляют работать в мошеннических колл-центрах против воли. По всем случаям в МИД Мьянмы направили соответствующие ноты.