Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посольство РФ в Мьянме ищет троих похищенных россиян

Поиски осложняются военно-политической обстановкой вдоль границы
Ведомости

Посольство РФ в Мьянме сообщило, что находится в постоянном контакте с властями по поводу трех россиян, удерживаемых в мошеннических колл-центрах на границе с Таиландом.

Органы Мьянмы устанавливают местонахождение российских граждан. Мероприятия правоохранителей осложняются нестабильной военно-политической обстановкой в отдельных районах вдоль межгосударственной границы.

Между Таиландом и Мьянмой подписано двустороннее соглашение, согласно которому иностранный персонал киберцентров подлежит репатриации на родину через соседнее государство, сообщили в ведомстве.

Посольство напоминает, что необходимо проявлять бдительность при поступлении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Индокитая. Существует риск быть вовлеченным в незаконные виды деятельности транснациональных преступных группировок.

16 декабря ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Мьянме сообщили, что на территории республики были похищены трое россиян. Предположительно, их заставляют работать в мошеннических колл-центрах против воли. По всем случаям в МИД Мьянмы направили соответствующие ноты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь