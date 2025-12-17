Посольство РФ в Мьянме ищет троих похищенных россиян

Посольство РФ в Мьянме ищет троих похищенных россиянПоиски осложняются военно-политической обстановкой вдоль границы
Посольство РФ в Мьянме сообщило, что находится в постоянном контакте с властями по поводу трех россиян, удерживаемых в мошеннических колл-центрах на границе с Таиландом.
Органы Мьянмы устанавливают местонахождение российских граждан. Мероприятия правоохранителей осложняются нестабильной военно-политической обстановкой в отдельных районах вдоль межгосударственной границы.
Между Таиландом и Мьянмой подписано двустороннее соглашение, согласно которому иностранный персонал киберцентров подлежит репатриации на родину через соседнее государство, сообщили в ведомстве.
Посольство напоминает, что необходимо проявлять бдительность при поступлении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Индокитая. Существует риск быть вовлеченным в незаконные виды деятельности транснациональных преступных группировок.
16 декабря ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Мьянме сообщили, что на территории республики были похищены трое россиян. Предположительно, их заставляют работать в мошеннических колл-центрах против воли. По всем случаям в МИД Мьянмы направили соответствующие ноты.