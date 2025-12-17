Путин: ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире
Ядерные силы России будут играть основную роль в сохранении баланса сил в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что, кроме этого, они будут «сдерживать агрессора». Президент также заявил, что совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для страны.
В октябре Путин на совещании с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в спецоперации, заявил, что ядерные силы РФ находятся на самом высоком уровне.