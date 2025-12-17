Белоусов назвал неизбежным обрушение обороны ВСУ
Министр обороны Андрей Белоусов заявил во время выступления на коллегии, что российские войска удерживали стратегическую инициативу в течение всего 2025 г. Армия России ведет наступление практически на всех направлениях.
Министр подчеркнул, что обрушение обороны ВСУ неизбежно. «Это понимают и западные кураторы Киева», – сказал он.
Глава Минобороны заявил, что угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снижена за счет создания зоны безопасности. Началось восстановление инфраструктуры приграничных районов. Взятие Купянска также позволит расширить «полосу безопасности».
Министр добавил, что бои за Красный Лиман продолжаются. Его взятие откроет путь для блокирования Славянска. Константиновка, за которую идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе, Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.
Продолжается зачистка Димитрова, противник заблокирован в городе, сообщил Белоусов. Установление контроля над ним станет крупнейшим поражением ВСУ в Донбассе. Продолжаются бои за Гуляйполе, который позволит занять все Запорожье. Российская армия также ведет бои на подступах к Орехову.
Кроме того, войска надежно удерживают днепровскую островную зону, рассказал министр обороны. Они отражают попытки десантов противника высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы.
17 декабря Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Герасимовку в Днепропетровской области. Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток».