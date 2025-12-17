Газета
ВС РФ освободили Герасимовку в Днепропетровской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили Герасимовку в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт», – сказано в сообщении.

15 декабря ВС РФ взяли под контроль поселок Песчаное в Днепропетровской области. Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток», уточнили в Минобороны.

14 декабря ведомство сообщало, что эти же подразделения группировки войск взяли под контроль село Варваровка в Запорожской области.

