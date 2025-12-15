Российская армия взяла под контроль Песчаное в Днепропетровской области

11 декабря ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Лиман в Харьковской области. Тогда наступательные действия были совершены подразделениями группировки войск «Север». 9 декабря под контроль группировки «Восток» было взято село Остаповское в Днепропетровской области.