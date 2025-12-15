Российская армия взяла под контроль Песчаное в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль поселок Песчаное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве.
14 декабря Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Варваровка в Запорожской области.
11 декабря ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Лиман в Харьковской области. Тогда наступательные действия были совершены подразделениями группировки войск «Север». 9 декабря под контроль группировки «Восток» было взято село Остаповское в Днепропетровской области.