ВС РФ взяли под контроль Варваровку в Запорожской области

Российские военнослужащие взяли под контроль село Варваровка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, таких результатов в ходе операции достигли подразделения группировки войск «Восток». Военные продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии.

11 декабря Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Лиман в Харьковской области. Тогда наступательные действия были совершены подразделениями группировки войск «Север». 9 декабря под контроль группировки «Восток» было взято село Остаповское в Днепропетровской области.

