Белоусов: формирование войск беспилотных систем завершится в 2026 году
Формирование войск беспилотных систем закончится в 2026 г., заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«В этом году значительно выросло применение беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач – это основная ударная сила», – подчеркнул министр.
Как рассказал Белоусов, если в 2024 г. преимущество в беспилотниках было на стороне ВСУ, то в августе 2025 года наступил перелом. «Сегодня Россия достигла двукратного количественного превосходства над противником», – сказал он.
В авангарде беспилотных войск стоят отряды «Рубикон». Ими уничтожено более 13 000 единиц вооружения и техники. «Это более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиации», – подчеркнул глава ведомства.
Теперь стоит задача расширить систему обучения личного состава войск в сфере беспилотников. Основные усилия будут сосредоточены на привлечении к этим специальностям молодежи.
12 ноября заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов заявил, что формирование войск беспилотных систем завершилось в Вооруженных силах (ВС) РФ. По его словам, уже определена организационно-штатная структура для новых войск и назначен начальник беспилотных систем. Органы военного управления созданы по всей России, сформированы штатные полки и другие подразделения.