Белоусов: план по набору контрактников перевыполнен
План комплектования российской армии на 2025 г. перевыполнен. Почти 410 000 граждан поступили на службу в ВС РФ по контракту за этот период, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«План комплектования этого года перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 000 граждан. Практически две трети из них – молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование», – сказал он.
17 декабря президент РФ Владимир Путин поручил продолжать работу по индексации денежного довольствия военнослужащих. Он подчеркнул, что одной из приоритетных задач государства сейчас стало расширение соцгарантий для участников спецоперации и членов их семей.
В июле замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что в течение шести месяцев 2025 г. на службу в воинские части прибыли более 210 000 солдат. По его данным, в добровольческие подразделения вступили 18 000 человек. Медведев подчеркнул, что ВС РФ набрали «весьма приличный» темп увеличения количества солдат.