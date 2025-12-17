Белоусов: интенсивность атак украинских БПЛА выросла до 3700 в месяц
Интенсивность атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) резко выросла с начала года – с 1500 дронов до 3700 единиц, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства.
Глава Минобороны отметил, что эффективность российской противовоздушной обороны составляет в среднем 97%.
Белоусов заявил, что необходимо продолжить оснащение рубежей противовоздушной и противоракетной обороны боевыми машинами «Панцирь» и другими зенитными ракетными комплексами ближней и средней дальности.
17 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 94 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА – 31 – было сбито в Краснодарском крае.