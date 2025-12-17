Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов военнослужащих в 2026 году

Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров 1 августа заявил, что с начала спецоперации в 2022 г. тема служения в российском обществе становится все более актуальной, а уважение к ней растет, особенно в последние три года. «Причины всем понятны: когда речь идет о жизни и смерти, о достоинстве и праве нашей страны существовать независимо и самим для себя решать, какими нам быть, вот эти аспекты личного успеха, карьера, потребление престижного – они смотрятся как-то мелко просто, они отходят в тень. Все больше людей понимают, что это интересно, но это не самое важное», – отметил он.