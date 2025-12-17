Газета
Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов военнослужащих в 2026 году

Ведомости

В 2026 г. будут внедрены электронные жетоны для военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

По его словам, эксперимент уже проведен в группировках войск «Восток» и «Днепр».

Кроме того, в 2026 г. будет запущена программа, направленная на укрепление престижа военной службы и повышение привлекательности военного образования. Как отметил Белоусов, власти намерены повысить минимальный балл ЕГЭ для абитуриентов военных специальностей и продолжить модернизацию учебных программ в этой сфере.

Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров 1 августа заявил, что с начала спецоперации в 2022 г. тема служения в российском обществе становится все более актуальной, а уважение к ней растет, особенно в последние три года. «Причины всем понятны: когда речь идет о жизни и смерти, о достоинстве и праве нашей страны существовать независимо и самим для себя решать, какими нам быть, вот эти аспекты личного успеха, карьера, потребление престижного – они смотрятся как-то мелко просто, они отходят в тень. Все больше людей понимают, что это интересно, но это не самое важное», – отметил он.

