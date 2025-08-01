С начала спецоперации тема служения Родине стала более актуальной

С начала спецоперации тема служения Родине стала более актуальнойНо с окончанием боевых действий на первый план вновь выйдут житейские проблемы, полагают эксперты
Тема служения в российском обществе становится все более актуальной, а уважение к ней растет, особенно в последние три года – с начала спецоперации в 2022 г., заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на полях форума Росмолодежи «Территория смыслов» в мастерской «Сенеж». «Причины всем понятны: когда речь идет о жизни и смерти, о достоинстве и праве нашей страны существовать независимо и самим для себя решать, какими нам быть, вот эти аспекты личного успеха, карьера, потребление престижного – они смотрятся как-то мелко просто, они отходят в тень. Все больше людей понимают, что это интересно, но это не самое важное», – отметил он.
Говоря о служении, речь в первую очередь идет о сотрудниках силовых структур, продолжает Федоров. Например, за последние 15 лет уровень доверия и поддержки Вооруженных сил России находится «на очень высокой планке», а с начала 2022 г. он «взмыл» еще выше, заявил глава ВЦИОМа (точных цифр он не привел). Но это не исключает и критических оценок деятельности сотрудников «в погонах», указал он. Также Федоров отметил рост положительного отношения к полиции – относительно того, что было 15 лет назад.
В России понятие служения – традиционное, оно было со времен служилых сословий и актуально сейчас, особенно в связи с указом президента № 809 от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором прописаны 17 основных ценностей и служение [Отечеству] – одно из них, напомнил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
Впрочем, служение – это не только работа в силовых структурах, это, например, и труд медиков и педагогов, сказал полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. «Я могу даже сказать, что в служении принимают участие дети, которые пишут письма ребятам на фронт, вяжут в свои внеурочные занятия сети маскировочные. Это тоже служение, это начало того пути служения своей Отчизне», – уверен он. В УрФО, по его словам, все жители сейчас погружены в общую проблему и служат одной цели – победе.
Еще одно важное направление – идеологическое, говорит Жога. «Нам пытались привить другие ценности, которые чужды русскому миру и общечеловеческим понятиям. Это и есть та же самая битва, то же самое служение. Это человек у станка, который в три смены, без выходных, без проходных и без отпуска делает продукцию не только на фронт, но и продукцию, которая требуется в медицинских учреждениях, это научно-исследовательские институты, где наши ученые придумывают какие-то новые изобретения, которые облегчат не только ведение боевых действий, но и обычную гражданскую жизнь», – заключил он.
Сейчас главное событие страны – это спецоперация, и подвиги солдат – это модельный пример для многих, который высоко оценивается гражданами, отмечает политолог Александр Немцев. Но такая высокая оценка будет держаться до тех пор, пока идет спецоперация, а после снова актуализируются простые житейские проблемы (вопросы социальной справедливости, высокие цены), на которые не получится закрывать глаза, считает он.
Среди активной молодежи сейчас действительно карьерные перспективы связаны с государством, с госкомпаниями (особенно после ухода западных компаний, усиления роли государства в экономике и проч.), но вряд ли со службой в армии, говорит социолог Денис Волков. А престиж военной профессии, по его оценке, вырос ранее, чем сейчас, и этот процесс происходил на фоне решения проблем с финансированием и др.