Белоусов: расходы Минобороны в 2025 году составили 7,3% ВВП
Расходы Минобороны в 2025 г. составили 7,3% ВВП России, сообщил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии.
Белоусов заявил, что в 2026 г. оптимизация позволит сохранить расходы на том же уровне или даже снизить.
Он отметил, что остается значительный резерв, который предстоит задействовать в ближайшем будущем. Речь идет о переводе «лимитных цен» госконтрактов, которые составляют 60% от действующего портфеля, в «ориентировочные» или фиксированные. В настоящий момент переведено более трети цен. В расчете на весь портфель заключенных контрактов – это порядка 500 млрд руб. за три года.
Глава Минобороны сообщил, что в 2025 г. работа ведомства велась в условиях жестких финансовых ограничений, связанных с возможностями федерального бюджета. Общую величину расходов, не связанных с ведением военных действий, удалось сократить с 2,7% в 2024 г. до 2,2% ВВП.
В бюджете на 2026 г. на национальную оборону выделено 12,93 трлн руб. – 29,3% бюджета. На нацбезопасность и правоохранительную деятельность – 3,91 трлн руб. (8,9%).