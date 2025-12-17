Белоусов: расходы Минобороны в 2025 году составили 7,3% ВВП

Он отметил, что остается значительный резерв, который предстоит задействовать в ближайшем будущем. Речь идет о переводе «лимитных цен» госконтрактов, которые составляют 60% от действующего портфеля, в «ориентировочные» или фиксированные. В настоящий момент переведено более трети цен. В расчете на весь портфель заключенных контрактов – это порядка 500 млрд руб. за три года.