Путин: Россию убеждают, что она не имеет права решать вопросы безопасности
Россию убеждают, что страна не может решать вопросы безопасности так, как этого хочет, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы ничего особенного ни от кого не требуем. Мы настаиваем на исполнении данных нам обещаний», – подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, Москва также не пытается лишить какие-либо государства права на безопасность, но требует, чтобы данные ей обещания, в том числе по нерасширению НАТО, выполнялись.
Президент отметил, что цели Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации, безусловно, будут достигнуты. При этом, по словам Путина, для России было бы предпочтительнее устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Глава государства подчеркнул, что в случае отказа Украины от диалога Москва добьется освобождения своих исторических земель «военным путем».