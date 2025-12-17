Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россию убеждают, что она не имеет права решать вопросы безопасности

Ведомости

Россию убеждают, что страна не может решать вопросы безопасности так, как этого хочет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ничего особенного ни от кого не требуем. Мы настаиваем на исполнении данных нам обещаний», – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва также не пытается лишить какие-либо государства права на безопасность, но требует, чтобы данные ей обещания, в том числе по нерасширению НАТО, выполнялись.

Президент отметил, что цели Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации, безусловно, будут достигнуты. При этом, по словам Путина, для России было бы предпочтительнее устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Глава государства подчеркнул, что в случае отказа Украины от диалога Москва добьется освобождения своих исторических земель «военным путем».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её