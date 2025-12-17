Путин: Европа находится в состоянии деградации
В Европе нет никакой цивилизации, только сплошная деградация. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Путин напомнил, что после распада СССР в России надеялись на скорое вступление в «цивилизованную семью европейских народов».
«Тогда нам казалось, что мы станем полноценной, равноправной частью этой семьи. Ничего подобного не произошло», – отметил президент.
По его словам, на протяжении всего времени Россия сталкивалась с давлением со стороны европейских стран, причем решения относительно Москвы принимались «с позиции силы» и с каждым годом это давление усиливалось.
3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что совет Россия – НАТО официально прекращает свое существование. По его мнению, это решение отразило изменение подхода к обеспечению европейской безопасности: если ранее она формировалась в сотрудничестве с Россией, то теперь строится «против России».