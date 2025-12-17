Путин: Европа находится в состоянии деградации

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что совет Россия – НАТО официально прекращает свое существование. По его мнению, это решение отразило изменение подхода к обеспечению европейской безопасности: если ранее она формировалась в сотрудничестве с Россией, то теперь строится «против России».