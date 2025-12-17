Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Европа находится в состоянии деградации

Ведомости

В Европе нет никакой цивилизации, только сплошная деградация. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Путин напомнил, что после распада СССР в России надеялись на скорое вступление в «цивилизованную семью европейских народов».

«Тогда нам казалось, что мы станем полноценной, равноправной частью этой семьи. Ничего подобного не произошло», – отметил президент.

По его словам, на протяжении всего времени Россия сталкивалась с давлением со стороны европейских стран, причем решения относительно Москвы принимались «с позиции силы» и с каждым годом это давление усиливалось.

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что совет Россия – НАТО официально прекращает свое существование. По его мнению, это решение отразило изменение подхода к обеспечению европейской безопасности: если ранее она формировалась в сотрудничестве с Россией, то теперь строится «против России».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её