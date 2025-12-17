Путин: конфликт на Украине начали деструктивные силы при поддержке Запада
Деструктивные силы при поддержке Запада устроили вооруженный переворот на Украине и начали конфликт в 2022 г., чтобы показать силу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
«Просто вооруженный переворот. Пошли бы на выборы, как я сотню раз уже раньше говорил, выиграли бы точно – нет. Просто показали силу – и все... Это не мы в 2022 г. начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада – по сути Запад сам развязал эту войну», – сказал он.
7 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Джо Байден подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался конфликт.