Путин: конфликт на Украине начали деструктивные силы при поддержке Запада

«Просто вооруженный переворот. Пошли бы на выборы, как я сотню раз уже раньше говорил, выиграли бы точно – нет. Просто показали силу – и все... Это не мы в 2022 г. начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада – по сути Запад сам развязал эту войну», – сказал он.